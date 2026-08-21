Pierres à légendes – visite guidée, L’Orée – De fils en liens, Cervières

samedi 19 septembre 2026 · L'Orée - De fils en liens · Cervières

Informations pratiques

Pierres à légendes – visite guidée Samedi 19 septembre, 10h30 L’Orée – De fils en liens Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Au fil des chemins, certaines pierres éveillent la curiosité. Cette balade invite à découvrir comment rochers, paysages et architecture du Forez ont nourri contes et légendes, pour porter un autre regard sensible sur le territoire.

L’Orée – De fils en liens 28 rue du Puy Magnol 42440 Cervières Cervières 42440 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 24 98 71 https://www.loree-forez.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 24 98 71 »}]

Au fil des chemins, certaines pierres éveillent la curiosité. Cette balade invite à découvrir comment rochers, paysages et architecture du Forez ont nourri contes et légendes, pour porter un autre le…

©Loire Forez Agglomération