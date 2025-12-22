Linh, Le Forum Le Mans

Linh

Linh au Mans !!!

LINH LA TOURNÉE

Après avoir conquis le cœur du public avec son premier single Je pense à vous (50 millions de streams, #1 Shazam, #1 en radio et TV) et son EP (Signé, Linh), Linh part à la rencontre de son public pour une première tournée dans toute la France.

La jeune révélation de la variété française présentera sur scène les titres de son tout premier album Boîte à musique, attendu le 10 octobre. Sa voix à la fois puissante et cristalline, s’élèvera sur les plus belles scènes de France Longjumeau, Yerres, Enghien-les-Bains, Bruxelles, Lille, Aubervilliers, Nice, Marseille, Avignon, Lyon, Grand Champ, Le Chambon-Feugerolles, Rennes, Bordeaux, Nantes, Biarritz, Toulouse, Guipry-Messac… et Événement à Paris Linh sera en concert exceptionnel aux Folies Bergère le 10 février 2026.

Des moments uniques pour découvrir en live cette artiste déjà plébiscitée par le public et soutenue par Gims, qui l’avait choisie en 2024 pour assurer ses premières parties dans les plus grands Zéniths de France.

Ne manquez pas cette première tournée, les places sont disponibles dès maintenant !

RDV le jeudi 8 octobre 2026, à 20h au Forum. .

Le Forum Centre des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

