L’Inhabitante, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne
L’Inhabitante, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
L’Inhabitante Samedi 20 juin, 20h00 Parc de la France-Libre et de la Résistance Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T21:20:00+02:00
Fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T21:20:00+02:00
Elles s’appellent Denise, Jules, Suzanne, Louison et Keira, et connaissent le même sort : ne plus pouvoir habiter à Confluence. À travers les témoignages de ces inhabitantes de « derrière les voûtes », Leïla Cassar et Maxime Mansion questionnent la précarité de l’habitat et la place des femmes dans l’espace public.
Places limitées
À partir de 14 ans
Création
Coproduction des Ateliers Frappaz
Parc de la France-Libre et de la Résistance 172 B rue Anatole France
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Elles s’appellent Denise, Jules, Suzanne, Louison et Keira, et connaissent le même sort : ne plus pouvoir habiter à Confluence.
© Nicolas Drouet
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