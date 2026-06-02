L’Inhabitante, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne

L’Inhabitante Samedi 20 juin, 20h00 Parc de la France-Libre et de la Résistance Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T21:20:00+02:00

Fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T21:20:00+02:00

Elles s’appellent Denise, Jules, Suzanne, Louison et Keira, et connaissent le même sort : ne plus pouvoir habiter à Confluence. À travers les témoignages de ces inhabitantes de « derrière les voûtes », Leïla Cassar et Maxime Mansion questionnent la précarité de l’habitat et la place des femmes dans l’espace public.

Places limitées

À partir de 14 ans

Création

Coproduction des Ateliers Frappaz

Parc de la France-Libre et de la Résistance 172 B rue Anatole France

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Elles s’appellent Denise, Jules, Suzanne, Louison et Keira, et connaissent le même sort : ne plus pouvoir habiter à Confluence.

© Nicolas Drouet