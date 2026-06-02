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L’Inhabitante, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne

L’Inhabitante, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne

L’Inhabitante, Parc de la France-Libre et de la Résistance, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.

Lieu : Parc de la France-Libre et de la Résistance

Adresse : 172 B rue Anatole France 69100 Villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

L’Inhabitante Samedi 20 juin, 20h00 Parc de la France-Libre et de la Résistance Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T21:20:00+02:00
Fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T21:20:00+02:00

Elles s’appellent Denise, Jules, Suzanne, Louison et Keira, et connaissent le même sort : ne plus pouvoir habiter à Confluence. À travers les témoignages de ces inhabitantes de « derrière les voûtes », Leïla Cassar et Maxime Mansion questionnent la précarité de l’habitat et la place des femmes dans l’espace public.

Places limitées
À partir de 14 ans
Création
Coproduction des Ateliers Frappaz

Parc de la France-Libre et de la Résistance 172 B rue Anatole France
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Elles s’appellent Denise, Jules, Suzanne, Louison et Keira, et connaissent le même sort : ne plus pouvoir habiter à Confluence.

© Nicolas Drouet

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