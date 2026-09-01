L’instant Philo Que faire de notre passé? Médiathèque Per Jakez Hélias Landerneau
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Per Jakez Hélias · Landerneau
Informations pratiques
Landerneau
L’instant Philo Que faire de notre passé?
Médiathèque Per Jakez Hélias 1 rue de la petite palud Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le passé laisse des traces, fatalement. Minuscules ou historiques, intimes ou monumentales. Que faut-il faire de ces témoignages ? Faut-il les conserver, les laisser s’effacer pour aller de l’avant, ou les arranger pour bâtir une nouvelle histoire ? Quel est notre devoir envers le passé ?
Pendant une heure de philosophie, voyageons dans les histoires du monde et de nos vies.
L’instant philo est animé par le philosophe Yan Marchand dans le cadre des Journées du Patrimoine.
Ouvert à tous. .
Médiathèque Per Jakez Hélias 1 rue de la petite palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 85 33 11
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English :
L’événement L’instant Philo Que faire de notre passé? Landerneau a été mis à jour le 2026-08-25 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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