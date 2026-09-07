L’Instant Philo : « Que faire de notre passé ? », Médiathèque Per Jakez Hélias et archives municipales, Landerneau

Informations pratiques

L’Instant Philo : « Que faire de notre passé ? » Samedi 19 septembre, 18h00 Médiathèque Per Jakez Hélias et archives municipales Finistère

Ouvert à tous / Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

L’Instant Philo : « Que faire de notre passé ? »

Le passé laisse des traces, fatalement. Minuscules ou historiques, intimes ou monumentales. Que faut-il faire de ces témoignages ? Faut-il les conserver, les laisser s’effacer pour aller de l’avant, ou les arranger pour bâtir une nouvelle histoire ? Quel est notre devoir envers le passé ? Pendant une heure de philosophie, voyageons dans les histoires du monde et de nos vies.

L’instant philo est animé par le philosophe Yan Marchand dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Médiathèque Per Jakez Hélias et archives municipales 2 route de la Petite Palud, 29800 Landerneau, France Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33298857600 https://mediatheque.landerneau.bzh

L’Instant Philo : « Que faire de notre passé ? »

© Médiathèque Per Jakez Helias, Landerneau