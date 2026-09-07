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L’invitation au musée pour les abonnés de la bibliothèque multimédia (en autonomie), Bibliothèque-Musée Inguimbertine, Carpentras

dimanche 4 octobre 2026 · Bibliothèque-Musée Inguimbertine · Carpentras

L’invitation au musée pour les abonnés de la bibliothèque multimédia (en autonomie), Bibliothèque-Musée Inguimbertine, Carpentras

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque-Musée Inguimbertine
Adresse
180 Place Aristide Briand, 84200 Carpentras, France
Ville
84200 Carpentras
Département
Vaucluse
Tarif
Entrée gratuite pour les abonnés de la bibliothèque multimédia

L’invitation au musée pour les abonnés de la bibliothèque multimédia (en autonomie) Dimanche 4 octobre, 10h00 Bibliothèque-Musée Inguimbertine Vaucluse

Entrée gratuite pour les abonnés de la bibliothèque multimédia

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Accès libre aux expositions pour les abonnés de la bibliothèque. Sur présentation de la carte de lecteur de la bibliothèque multimédia.

Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand, 84200 Carpentras, France Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490630492 https://inguimbertine.carpentras.fr
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Mairie de Carpentras – Bibliothèque-Musée Inguimbertine

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