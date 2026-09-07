L’invitation au musée pour les abonnés de la bibliothèque multimédia (en autonomie), Bibliothèque-Musée Inguimbertine, Carpentras

Informations pratiques

L’invitation au musée pour les abonnés de la bibliothèque multimédia (en autonomie) Dimanche 4 octobre, 10h00 Bibliothèque-Musée Inguimbertine Vaucluse

Entrée gratuite pour les abonnés de la bibliothèque multimédia

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Accès libre aux expositions pour les abonnés de la bibliothèque. Sur présentation de la carte de lecteur de la bibliothèque multimédia.

Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand, 84200 Carpentras, France Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490630492 https://inguimbertine.carpentras.fr

Biblis en folie 2026

Mairie de Carpentras – Bibliothèque-Musée Inguimbertine