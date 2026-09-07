L’invitation au musée pour les abonnés de la bibliothèque multimédia (en autonomie), Bibliothèque-Musée Inguimbertine, Carpentras
dimanche 4 octobre 2026 · Bibliothèque-Musée Inguimbertine · Carpentras
Informations pratiques
L’invitation au musée pour les abonnés de la bibliothèque multimédia (en autonomie) Dimanche 4 octobre, 10h00 Bibliothèque-Musée Inguimbertine Vaucluse
Entrée gratuite pour les abonnés de la bibliothèque multimédia
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00
Accès libre aux expositions pour les abonnés de la bibliothèque. Sur présentation de la carte de lecteur de la bibliothèque multimédia.
Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand, 84200 Carpentras, France Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490630492 https://inguimbertine.carpentras.fr
Biblis en folie 2026
Mairie de Carpentras – Bibliothèque-Musée Inguimbertine
À voir aussi à Carpentras (Vaucluse)
- Visites et Ateliers au Forum des Patrimoines : les ex-voto du Comtat, Forum des patrimoines, Carpentras 19 septembre 2026
- Visite libre de l’exposition Ombres de Naples – Ernest Pignon-Ernest, Bibliothèque-Musée Inguimbertine, Carpentras 19 septembre 2026
- Visite libre de l’exposition permanente, Bibliothèque-Musée Inguimbertine, Carpentras 19 septembre 2026
- Joue-la comme Ernest, Bibliothèque-Musée Inguimbertine, Carpentras 19 septembre 2026
- Visite en Scène « Paroles des Amandiers », Forum des patrimoines, Carpentras 19 septembre 2026