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L’invitation, Théâtre Beaulieu, Nantes

mardi 1 juin 2027 · Théâtre Beaulieu · Nantes

L’invitation, Théâtre Beaulieu, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 1 juin 2027
Fin
samedi 3 juillet 2027
Lieu
Théâtre Beaulieu
Adresse
9 Bis Boulevard François Blancho, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
16 € à 28 €

L’invitation 1 juin – 3 juillet 2027 Théâtre Beaulieu Loire-Atlantique

16 € à 28 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-01T15:00:00+02:00 – 2027-06-01T16:30:00+02:00
Fin : 2027-07-03T20:30:00+02:00 – 2027-07-03T22:00:00+02:00

Comédie

Il y a les amis d’enfance, les amis que l’on voit, ceux que l’on ne voit plus et puis il y a Charlie, cet ami imaginaire que Daniel a créé pour tromper son épouse sans éveiller les soupçons. Charlie, c’était l’idée parfaite pour ne perdre ni sa femme, ni sa situation, ni son appart, ni sa maitresse. Jusqu’au jour où Catherine, sa femme, exaspérée et suspicieuse, demande à rencontrer Charlie. Paniqué, Daniel demande à un inconnu rencontré dans un bar de jouer le rôle de son meilleur ami Charlie le temps d’une soirée. Est-ce vraiment une bonne idée ?

Pièce de Hadrien Raccah
Mise en scène : Olivier Collin
Avec Pascal Provost, Olivier Collin et Marlène Connan

Tout public à partir de 13 ans

Théâtre Beaulieu 9 Bis Boulevard François Blancho, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatrebeaulieu.fr/ »}]
Comédie Théâtre Beaulieu

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