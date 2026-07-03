L’invitation, Théâtre Beaulieu, Nantes
mardi 1 juin 2027 · Théâtre Beaulieu · Nantes
Informations pratiques
L’invitation 1 juin – 3 juillet 2027 Théâtre Beaulieu Loire-Atlantique
16 € à 28 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-01T15:00:00+02:00 – 2027-06-01T16:30:00+02:00
Fin : 2027-07-03T20:30:00+02:00 – 2027-07-03T22:00:00+02:00
Comédie
Il y a les amis d’enfance, les amis que l’on voit, ceux que l’on ne voit plus et puis il y a Charlie, cet ami imaginaire que Daniel a créé pour tromper son épouse sans éveiller les soupçons. Charlie, c’était l’idée parfaite pour ne perdre ni sa femme, ni sa situation, ni son appart, ni sa maitresse. Jusqu’au jour où Catherine, sa femme, exaspérée et suspicieuse, demande à rencontrer Charlie. Paniqué, Daniel demande à un inconnu rencontré dans un bar de jouer le rôle de son meilleur ami Charlie le temps d’une soirée. Est-ce vraiment une bonne idée ?
Pièce de Hadrien Raccah
Mise en scène : Olivier Collin
Avec Pascal Provost, Olivier Collin et Marlène Connan
Tout public à partir de 13 ans
Théâtre Beaulieu 9 Bis Boulevard François Blancho, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatrebeaulieu.fr/ »}]
Comédie Théâtre Beaulieu
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