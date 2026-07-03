L’invitation, Théâtre Beaulieu, Nantes

Informations pratiques

L’invitation 1 juin – 3 juillet 2027 Théâtre Beaulieu Loire-Atlantique

16 € à 28 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-01T15:00:00+02:00 – 2027-06-01T16:30:00+02:00

Fin : 2027-07-03T20:30:00+02:00 – 2027-07-03T22:00:00+02:00

Comédie

Il y a les amis d’enfance, les amis que l’on voit, ceux que l’on ne voit plus et puis il y a Charlie, cet ami imaginaire que Daniel a créé pour tromper son épouse sans éveiller les soupçons. Charlie, c’était l’idée parfaite pour ne perdre ni sa femme, ni sa situation, ni son appart, ni sa maitresse. Jusqu’au jour où Catherine, sa femme, exaspérée et suspicieuse, demande à rencontrer Charlie. Paniqué, Daniel demande à un inconnu rencontré dans un bar de jouer le rôle de son meilleur ami Charlie le temps d’une soirée. Est-ce vraiment une bonne idée ?

Pièce de Hadrien Raccah

Mise en scène : Olivier Collin

Avec Pascal Provost, Olivier Collin et Marlène Connan

Tout public à partir de 13 ans

Théâtre Beaulieu 9 Bis Boulevard François Blancho, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatrebeaulieu.fr/ »}]

Comédie Théâtre Beaulieu