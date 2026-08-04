LIO KUOKMAN / NELSON GOERNER HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LIO KUOKMAN / NELSON GOERNER

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 68 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08 22:00:00

Date(s) :

2026-10-08

En route pour l’Orient ! Le chef Lio Kuokman, né à Macao et formé à Hong-Kong avant d’intégrer les plus prestigieuses institutions des États-Unis, propose un programme aux mille couleurs, d’Istanbul à Bagdad.

En ouverture, la partition de Fazil Say nous plonge au cœur du Grand Bazaar dans une rhapsodie virtuose, où figurent même les discussions animées autour d’une vente de tapis ! Nelson Goerner apporte tout son panache à Burlesque, pièce de jeunesse de Richard Strauss dont l’esprit malicieux anticipe celui de Till l’Espiègle. Avec Shéhérazade, l’immense orchestrateur russe Rimski-Korsakov nous souffle des contes à l’oreille avec la même magie que la célèbre conteuse. Un prodige musical dont l’enchantement dure depuis bien plus de mille et une nuits. 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Off to the East! Chef Lio Kuokman, who trained in Macau and Hong Kong before joining the most prestigious institutions in the United States, presents a vibrant program ranging from Istanbul to Baghdad.

L’événement LIO KUOKMAN / NELSON GOERNER Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE