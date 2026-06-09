LIO SALLE HORIZON Muret

Muret

LIO

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 39 – 39 – 45 EUR

39

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-19

fin : 2027-02-19

Date(s) :

2027-02-19

Révélée par son single incontournable Banana Split, Lio représente aujourd’hui l’une des plus grandes icônes pop francophone.

La sortie de Banana Split en 1979 ouvre la voie à une série de tubes tels que Amoureux Solitaires, Amicalement Vôtre, et Week-end à Rome en duo avec Étienne Daho.

Avec 11 albums à son actif, Lio fait son grand retour avec un 12ème album studio Geoid Party in the Sky. Un disque né de la volonté de revenir à ses premiers amours et de rendre hommage aux belles rencontres que la vie lui a donné.

Aux belles rencontres de sa carrière ensuite, et c’est surtout de cela que son nouveau projet est riche. Lio fait alors appel à quelques-uns des plus grands noms de la nouvelle génération pop Louane, Hoshi, Corine, Isia Marie, Betta Lemme, Sophie Ellis Bexter, Marie Darrieussecq et Sofia Portanet ont toutes accepté d’écrire pour l’icône belgo-portugaise.

Chaque texte s’écrit avant tout autour d’une rencontre, d’une transmission et aborde des thématiques communes à toutes les femmes, de toutes les générations. 39 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

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English :

Made famous by her hit single Banana Split, Lio is now one of the biggest pop icons in the French-speaking world.

L’événement LIO Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE