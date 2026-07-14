AGENDA · Fréhel
Lire à la Plage Fréhel
jeudi 23 juillet 2026 · Fréhel
Informations pratiques
Fréhel
Lire à la Plage
Anse du Croc Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-23
La bibliothèque les pieds dans le sable !
Chaque jeudi, retrouvez la bibliothèque sur la plage pour emprunter un livre à lire sur sa serviette, écouter une histoire ou jouer à un jeu face à la mer…
Annulation en cas de mauvais temps. .
Anse du Croc Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
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English :
L’événement Lire à la Plage Fréhel a été mis à jour le 2026-07-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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