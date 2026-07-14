Informations pratiques

Fréhel

Lire à la Plage

Anse du Croc Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-23

La bibliothèque les pieds dans le sable !

Chaque jeudi, retrouvez la bibliothèque sur la plage pour emprunter un livre à lire sur sa serviette, écouter une histoire ou jouer à un jeu face à la mer…

Annulation en cas de mauvais temps. .

Anse du Croc Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

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English :

L’événement Lire à la Plage Fréhel a été mis à jour le 2026-07-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme