Lire et jouer le monde, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Lire et jouer le monde Jeudi 23 avril, 15h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00

Avec Tissé Métisse et l’association Singa

Tissé Métisse et la Bibliothèque municipale s’associent pour vous proposer un après-midi sous le signe de la découverte des richesses culturelles.

15h : Animation jeux traditionnels du monde à la médiathèque Jacques Demy

16h30 : Temps convivial et goûter, suivis à 17h de lectures d’albums en toutes langues à Tissé Métisse (Parc des Chantiers, Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes, 2 bis boulevard Léon Bureau)

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Avec Tissé Métisse et l’association Singa Tissé Métisse et la Bibliothèque municipale s’associent pour vous proposer un après-midi sous le signe de la découverte des richesses culturelles.