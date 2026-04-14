Lire et jouer le monde, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
Lire et jouer le monde, Médiathèque Jacques Demy, Nantes jeudi 23 avril 2026.
Lire et jouer le monde Jeudi 23 avril, 15h00 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-23T15:00:00+02:00 – 2026-04-23T17:30:00+02:00
Avec Tissé Métisse et l’association Singa
Tissé Métisse et la Bibliothèque municipale s’associent pour vous proposer un après-midi sous le signe de la découverte des richesses culturelles.
15h : Animation jeux traditionnels du monde à la médiathèque Jacques Demy
16h30 : Temps convivial et goûter, suivis à 17h de lectures d’albums en toutes langues à Tissé Métisse (Parc des Chantiers, Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes, 2 bis boulevard Léon Bureau)
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Avec Tissé Métisse et l’association Singa Tissé Métisse et la Bibliothèque municipale s’associent pour vous proposer un après-midi sous le signe de la découverte des richesses culturelles.
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