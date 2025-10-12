Lire la Normandie Premier salon des auteurs de Normandie Campus des Transitions Caen

Lire la Normandie Premier salon des auteurs de Normandie

Des auteurs normands nous parlent de la place de la Normandie dans leurs romans et du processus d’écriture avec et par les lieux.

François Kufs

François Kufs publie son premier roman Les Sanglots de la Liberté en 2020 où il partage sa passion pour la Seconde Guerre mondiale. En 2021, avec La Légende de Billy, il emmène ses lecteurs à travers les plaines du Far West pour une chevauchée périlleuse et pleine de rebondissements. Il publie le tome 2 Demain à l’aube en 2022. La même année, il s’essaie à la nouvelle avec La fin va vous plaire, un recueil d’histoires humoristiques à la chute inattendue. Reyes, ultime tome de La Légende de Billy, signe le dernier chapitre de sa trilogie western .

Emilie C.H

Après avoir grandi en région parisienne, c’est en Normandie qu’Émilie C.H a construit sa nouvelle vie. L’écriture comme compagne depuis sa plus tendre enfance, c’est lorsqu’elle traverse plusieurs drames que sa plume devient sa bouée de sauvetage. Mère de trois enfants, créatrice touche à tout et passionnée, Émilie vit à cent à l’heure, sans jamais oublier de profiter de chaque instant auprès de ses lecteurs. À travers chacun de ses personnages, elle nous offre un panel d’émotions. Sans se cantonner à un genre prédéfini, Émilie C.H nous livre des histoires à vivre, nous fait rire, nous arrache parfois quelques larmes et autant de frissons. Elle nous présente son roman Nos larmes salées.

Simonie

Ancien doctorant-chercheur, Simonie décide de tout abandonner pour se consacrer à deux de ses passions l’écriture et l’illustration. C’est ainsi que voit le jour Ramania Rêverie à l’Académie de magie, un roman historique de fantasy faisant voyager les lecteurs de la Bretagne à la Normandie pour y découvrir l’histoire de ces régions et leurs légendes oubliées. Afin d’ouvrir cet univers aux plus jeunes, suivirent trois livres pour enfants La licorne du Mont-Saint-Michel, La potion du dragon et Le glouton marin.

Claire Larquemain

Claire Larquemain est née à l’extrémité d’une jetée, sur la presqu’île du Cotentin, dans la Manche. Une terre de bout du monde, constamment en prise avec les éléments, chavirée de vent, d’embruns et de lumière. Elle y a ancré sa vie et son imaginaire. Elle y a aussi travaillé pendant quinze ans à faire rayonner ce territoire, au service de sa promotion touristique.Mais en parallèle, depuis toujours, les mots veillaient. Discrets d’abord, tenus à l’écart, griffonnés dans des carnets sans destinataire. Puis, en 2011, elle franchit la porte d’un atelier d’écriture. L’élan s’ouvre. L’écriture prend sa place, impose ses thèmes la maternité, la féminité, la maritimité, l’ancrage manchois.

Elle publie un premier livre régional, Road Trip sur le littoral du Cotentin (Éditions Nationale 13), puis La Cabane, récit intime et poétique qui prend place, lui aussi, dans la Manche, chez les éditions Le Chat Polaire. Son écriture est accueillie comme sensible, poétique, profondément accessible. En 2022 et 2023, elle se tourne vers l’écriture de témoignages, avec Olympe, fille de la lune et Ils m’ont mariée de force (City Éditions). Donner voix aux femmes, à leurs parcours, à leur courage, devient un acte autant littéraire que politique. Sans jamais cesser de tisser ses textes avec le territoire, elle publie récemment Road Trip sur les plages du Débarquement (Editions Nationale 13). Aujourd’hui, elle poursuit ce double chemin celui des récits ancrés et contemplatifs et celui des voix portées, transmises, offertes au monde. Toujours, avec la même attention aux autres, et la même fidélité au souffle de la mer…

Daphné Milpiet

Daphné Milpiet est une romancière du Calvados. Enseignante, elle a commencé à écrire pour libérer son esprit de toutes ses pensées et sentiments trop intenses. Devenue une véritable passion, elle a déjà publié trois romans noirs et participé à trois recueils de nouvelles collectifs. Son style frais aux phrases courtes et percutantes est teinté d’humour noir corrosif. Même si son thème de prédilection est les relations familiales, elle s’attaque dans chacune de ses histoires aux travers de la société qui la révulsent.

English : Lire la Normandie Premier salon des auteurs de Normandie

Norman authors talk about the place of Normandy in their novels and the process of writing with and through place.

German : Lire la Normandie Premier salon des auteurs de Normandie

Normannische Autoren berichten über den Stellenwert der Normandie in ihren Romanen und den Prozess des Schreibens mit und durch Orte.

Italiano :

Gli autori normanni parlano del posto della Normandia nei loro romanzi e del processo di scrittura con e attraverso il luogo.

Espanol :

Los autores normandos hablan del lugar de Normandía en sus novelas y del proceso de escribir con y a través del lugar.

