Lire le territoire, parcourir l’écriture Conseil régional de l’ordre des architectes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite Entrée libre et gratuite Adulte, Etudiant, Senior – Age maximum : 99

Cette rencontre interroge la représentation du paysage dans la pratique littéraire contemporaine, en même temps que l’on pourra s’interroger sur la lisibilité (ou l’illisibilité) que peut donner l’architecture à un paysage. Cette dernière favorise-t-elle ou empêche-t-elle sa lecture par celles et ceux qui l’habitent ou la traversent ?Le thème de cette table ronde pourrait s’exprimer ainsi : comment et dans quels espaces l’architecture et la littérature se rejoignent, se confrontent et s’éprouvent l’une et l’autre ?Pour cela la rencontre s’appuie sur 3 auteurs : Michel Jullien, écrivain et membre d’honneur de l’Académie littéraire, auteur de Constat d’estuaure, ed.la guépineAnnie Ollivier, secrétaire de l’Académie littéraire, sur l’ouvrage de Paul-Louis Rossi, La voyageuse immortelle, edi. Le temps qu’il fait.Marc-Antoine Durand, architecte et enseignant-chercheur, auteur de Barto+Barto, Une histoire nantaise, ed. Building books Modération : Gaëlle Péneau, architecte-honoraire, administratrice de la Maison de l’architecture des Pays de la Loire, membre de l’académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire.____Organisée par l’Académie littéraire Bretagne Pays de la Loire et la Maison de l’architecture, en partenariat avec le Conseil régional de l’ordre des architectes et la Maison Julien Gracq.

Conseil régional de l’ordre des architectes Nantes 44200



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