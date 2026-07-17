Lire les collections à l’épreuve de l’histoire : recherche de provenance en Auvergne, Maison des Bretchs, Le Chambon-sur-Lignon
samedi 19 septembre 2026 · Maison des Bretchs · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Lire les collections à l’épreuve de l’histoire : recherche de provenance en Auvergne Samedi 19 septembre, 17h00 Maison des Bretchs Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Conférence de Déborah Fest-Kindler, chercheuse de provenance, sur sa mission dans des musées auvergants.
Maison des Bretchs chemin Bretchs 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Conférence de Déborah Fest-Kindler, chercheuse de provenance, sur sa mission dans des musées auvergants.
©LAPI / Roger-Viollet
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