Lire les collections à l’épreuve de l’histoire : recherche de provenance en Auvergne, Maison des Bretchs, Le Chambon-sur-Lignon

Informations pratiques

Lire les collections à l’épreuve de l’histoire : recherche de provenance en Auvergne Samedi 19 septembre, 17h00 Maison des Bretchs Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Conférence de Déborah Fest-Kindler, chercheuse de provenance, sur sa mission dans des musées auvergants.

Maison des Bretchs chemin Bretchs 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Conférence de Déborah Fest-Kindler, chercheuse de provenance, sur sa mission dans des musées auvergants.

©LAPI / Roger-Viollet