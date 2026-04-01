Lis-moi un film Le Gruffalo Rue des Echolères Jard-sur-Mer

Jard-sur-Mer

Lis-moi un film Le Gruffalo

Rue des Echolères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

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Rue des Echolères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 22 86 09

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English :

L’événement Lis-moi un film Le Gruffalo Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral