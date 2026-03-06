Soirée Country au cinéma Rue des Echolères Jard-sur-Mer
Soirée Country au cinéma Rue des Echolères Jard-sur-Mer samedi 2 mai 2026.
Jard-sur-Mer
Soirée Country au cinéma
Rue des Echolères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
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Rue des Echolères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 22 86 09
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English :
L’événement Soirée Country au cinéma Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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