Liteul Pipol Les deux lunes 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Liteul Pipol Les deux lunes

Jeudi 29 octobre 2026 de 10h à 10h35 et de 16h à 16h35.

2 séances.

Vendredi 30 octobre 2026 de 10h à 10h35 et de 16h à 16h35.

2 séances.

Samedi 31 octobre 2026 de 10h à 10h35 et de 16h à 16h35.

2 séances. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31

Dans un coin de monde peuplé de petits êtres malicieux, une danseuse, géante parmi eux, tisse une chrysalide faite de fils blancs. Des marionnettes de bois surgissent, révèlent un monde inconnu qui se prépare à une métamorphose.Enfants

Sous le béton des villes, une danse révèle un monde peuplé de petits êtres. Ils surgissent sans crier gare, se chamaillent, jouent et tricotent leur chrysalide pour préparer leur métamorphose.

Leur coin de monde a des touches lumineuses pastels, un univers doux bercé par des notes de piano. Articulées, ces petites marionnettes en bois évoluent avec souplesse et légèreté pendant que la danseuse, géante au pays des Lilliputiens, découvre délicatement leur monde si petit.

Le Théâtre Désaccordé poursuit son exploration d’un théâtre de traits, de fils et d’ombres avec cette envie d’inverser les échelles. Les tout-petits regardent pour une fois plus petits qu’elles et eux. Les marionnettes éprouvent comme eux les multiples tentatives à se mouvoir, se verticaliser, décomposer le mouvement pour arriver jusqu’à la position debout. .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 68 43 58 contact@theatremassalia.com

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English :

In a corner of the world populated by mischievous little characters, a dancer—a giant among them—weaves a chrysalis made of white threads. Wooden puppets emerge, revealing an unknown world preparing for a metamorphosis.

L’événement Liteul Pipol Les deux lunes Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille