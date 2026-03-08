Littératures Etrangères Le Liban médiathèque Janusz Korczak Audincourt

Littératures Etrangères Le Liban

médiathèque Janusz Korczak 8 Rue du Puits Audincourt

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-28

2026-03-20

Du 20 au 28 mars 2026, la médiathèque d’Audincourt vous invite à un voyage au cœur du Liban, un pays riche de culture, d’histoire et de résilience.

Pendant neuf jours, laissez-vous porter par la richesse de la littérature et des arts libanais à travers une programmation variée conférences, rencontres avec des auteurs, contes, projections, ateliers culinaires, exposition et soirée festive.

Plusieurs invités viendront partager leur univers et leurs histoires, parmi lesquels les auteurs Ramy Zein et Yasmine Khlat, ainsi que la conteuse Praline Gay-Para.

Une belle occasion de découvrir une culture vibrante, de rencontrer des artistes et de voyager autrement, au fil des mots, des récits et des saveurs.

En partenariat avec les médiathèques de Bethoncourt et Seloncourt.

Médiathèque Janusz Korczak 8 rue du Puits, Audincourt

03 81 36 37 58 bibliotheque@audincourt.fr

Entrée libre et gratuite, sauf mention contraire pour certains événements. .

+33 3 81 36 37 58 bibliotheque@audincourt.fr

