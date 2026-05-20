Littératures métisses Rencontre avec Charif Majdalani Soëlys Soyaux

Soyaux

Littératures métisses Rencontre avec Charif Majdalani

Soëlys Place Jean Jacques Rousseau Soyaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

En partenariat avec Littératures Métisses, venez rencontrer Charif Majdalani, écrivain Franco Libanais.

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Soëlys Place Jean Jacques Rousseau Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 69 75 87

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English :

In partnership with Littératures Métisses, come and meet Charif Majdalani, Franco-Lebanese writer.

L’événement Littératures métisses Rencontre avec Charif Majdalani Soyaux a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême