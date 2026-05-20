Littératures métisses Rencontre avec Charif Majdalani Soëlys Soyaux
Littératures métisses Rencontre avec Charif Majdalani Soëlys Soyaux vendredi 5 juin 2026.
Soyaux
Littératures métisses Rencontre avec Charif Majdalani
Soëlys Place Jean Jacques Rousseau Soyaux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
En partenariat avec Littératures Métisses, venez rencontrer Charif Majdalani, écrivain Franco Libanais.
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Soëlys Place Jean Jacques Rousseau Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 69 75 87
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English :
In partnership with Littératures Métisses, come and meet Charif Majdalani, Franco-Lebanese writer.
L’événement Littératures métisses Rencontre avec Charif Majdalani Soyaux a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême