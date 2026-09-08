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Litternature Plantes et insectes, Médiathèque Jean Giono, Pérols

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Jean Giono · Pérols

Litternature Plantes et insectes, Médiathèque Jean Giono, Pérols

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jean Giono
Adresse
30 rue Gaston Bazille 34470 Pérols
Ville
34470 Pérols
Département
Hérault
Tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Litternature Plantes et insectes 2 et 3 octobre Médiathèque Jean Giono Hérault

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Exposition du mardi 15 septembre au mardi 3 novembre 2026
« Dans le cadre de la thématique Plantes et insectes qui se déroulera du 15 septembre au 31 octobre, la médiathèque Jean Giono a l’honneur d’accueillir l’exposition LITTERNATURE.
Qu’est-ce qui définit un insecte ? Quelles sont les caractéristiques d’une plante ? L’exposition LITTERNATURE propose de découvrir le quotidien d’un.e naturaliste aux enfants et aux adultes. La diversité des plantes et des insectes est présentée grâce à de nombreux outils et spécimens tirés des laboratoires d’entomologie et des collections de plantes de l’Université de Montpellier. LITTERNATURE, c’est une grande expédition naturaliste dans la littérature jeunesse en médiathèque ! »
Entrée libre, horaires d’ouverture, tout public

Médiathèque Jean Giono 30 rue Gaston Bazille 34470 Pérols Pérols 34470 Hérault Occitanie 0467659090 https://mediatheques.montpellier3m.fr/ Tram ligne 3, arrêt Pérols Centre
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©UNIVERSITE DE MONTPELLIER

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