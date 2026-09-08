Litternature Plantes et insectes, Médiathèque Jean Giono, Pérols
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Jean Giono · Pérols
Informations pratiques
Litternature Plantes et insectes 2 et 3 octobre Médiathèque Jean Giono Hérault
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Exposition du mardi 15 septembre au mardi 3 novembre 2026
« Dans le cadre de la thématique Plantes et insectes qui se déroulera du 15 septembre au 31 octobre, la médiathèque Jean Giono a l’honneur d’accueillir l’exposition LITTERNATURE.
Qu’est-ce qui définit un insecte ? Quelles sont les caractéristiques d’une plante ? L’exposition LITTERNATURE propose de découvrir le quotidien d’un.e naturaliste aux enfants et aux adultes. La diversité des plantes et des insectes est présentée grâce à de nombreux outils et spécimens tirés des laboratoires d’entomologie et des collections de plantes de l’Université de Montpellier. LITTERNATURE, c’est une grande expédition naturaliste dans la littérature jeunesse en médiathèque ! »
Entrée libre, horaires d’ouverture, tout public
Médiathèque Jean Giono 30 rue Gaston Bazille 34470 Pérols Pérols 34470 Hérault Occitanie 0467659090 https://mediatheques.montpellier3m.fr/ Tram ligne 3, arrêt Pérols Centre
Biblis en folie 2026
©UNIVERSITE DE MONTPELLIER
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