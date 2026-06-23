Little Architekt Médiathèque Lisa Bresner Nantes
Little Architekt Médiathèque Lisa Bresner Nantes samedi 19 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
Par l’association Studio MektoubDans le cadre du programme Inspiring Young Europeans soutenu par la Fondation Hippocrène, l’association Studio Mektoub et les jeunes nantais du projet Little Architekt vous invitent à un moment convivial pour célébrer l’interculturalité dans l’architecture. Table ronde suivie d’un retour en images sur leur voyage à Séville.
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/
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