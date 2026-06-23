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Little Architekt Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Little Architekt Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Little Architekt Médiathèque Lisa Bresner Nantes samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque Lisa Bresner

Adresse : 23 Boulevard Emile Romanet

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 – 17:00
Gratuit : oui  Tout public 

Par l’association Studio MektoubDans le cadre du programme Inspiring Young Europeans soutenu par la Fondation Hippocrène, l’association Studio Mektoub et les jeunes nantais du projet Little Architekt vous invitent à un moment convivial pour célébrer l’interculturalité dans l’architecture. Table ronde suivie d’un retour en images sur leur voyage à Séville.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/


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