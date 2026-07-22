UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bourbon-Lancy

Little films Festival Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

mercredi 22 juillet 2026 · Cinéma Rio Borvo · Bourbon-Lancy

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Cinéma Rio Borvo
Adresse
9 Rue de la Petite Murette
Ville
71140 Bourbon-Lancy
Département
Saône-et-Loire
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Bourbon-Lancy

Little films Festival Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Un festival pour les tout-petits. Chaque mercredi de l’été retrouvez un programme de courts-métrages adapté aux plus jeunes. 5 € la séance, petit gouter offert. Des avant-premières, des histoires cultes et toujours un bon moment pour découvrir la salle de cinéma. Adapté dès 3 ans.   .

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19  rioborvo@orange.Fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Little films Festival Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point

L’événement Little films Festival Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-07-17 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I

À voir aussi à Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire)