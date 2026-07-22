Little films Festival Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Informations pratiques

Bourbon-Lancy

Little films Festival Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Un festival pour les tout-petits. Chaque mercredi de l’été retrouvez un programme de courts-métrages adapté aux plus jeunes. 5 € la séance, petit gouter offert. Des avant-premières, des histoires cultes et toujours un bon moment pour découvrir la salle de cinéma. Adapté dès 3 ans. .

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.Fr

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English : Little films Festival Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point

L’événement Little films Festival Les Nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit-point Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-07-17 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I