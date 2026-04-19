Live des oraux du Concours CPGE EPITA – IPSA – ESME Concours Advance Paris
Live des oraux du Concours CPGE EPITA – IPSA – ESME Concours Advance Paris mardi 12 mai 2026.
Live des oraux du Concours CPGE EPITA – IPSA – ESME Concours Advance Paris Mardi 12 mai, 18h30 En ligne
Live des oraux du Concours CPGE EPITA – IPSA – ESME, grandes écoles d’ingénieurs
Les oraux approchent : préparez-vous avec les meilleurs conseils lors de notre live dédié au Concours CPGE EPITA – IPSA – ESME, le mardi 12 mai à 18h30
AVEC :
L’équipe pédagogique
Présentation détaillée des épreuves, attentes du jury et conseils concrets pour aborder les oraux avec les meilleures chances de succès.
Les étudiants des écoles EPITA, ESME et IPSA
Ils ont vécu ce que vous vous apprêtez à traverser. Lors de ce live, ils partageront leurs conseils pour réussir les oraux, mais aussi leur quotidien depuis leur intégration : projets, vie étudiante, rythme des études et leurs recommandations pour bien démarrer.
EPITA – Créateurs des talents du numérique
Fondée en 1984, l’EPITA est une École d’ingénieurs en informatique et en numérique, leader dans son domaine. Elle forme des élèves dans 8 domaines technologiques tels que l’intelligence artificielle et la cybersécurité. Depuis 2021, l’EPITA est une société à mission. Sa raison d’être : former des femmes et des hommes en tant qu’acteurs majeurs de la transition numérique de la société.
IPSA – Quand la passion de l’air & de l’espace s’ouvre à tous les secteurs de l’industrie
Fondée il y a près de 65 ans, l’IPSA forme des ingénieurs passionnés d’aéronautique et de spatial, prêts à relever les défis technologiques et environnementaux de demain. Grâce à une pédagogie par projets, des stages dès la 1ère année et une forte ouverture internationale, ses élèves acquièrent des compétences solides, humaines et techniques, tout en s’épanouissant au sein d’une vie associative riche et dynamique.
ESME – C’est donner vie à vos projets les plus audacieux
Le cycle Ingénieur en 3 ans de l’ESME est une formation d’excellence, pensée pour préparer des ingénieurs à fort potentiel à relever les grands défis technologiques d’aujourd’hui et de demain. Ce parcours ouvert sur le monde professionnel permet à chaque étudiant de construire son expertise parmi ses 7 domaines.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-12T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-12T20:00:00.000+02:00
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https://evenements.concours-cpge.fr/e/live-des-oraux-du-concours-cpge-epita-ipsa-esme
Concours Advance 34 rue de Fleurus 75 006 Paris Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris 75006 Paris
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