Live des oraux du Concours CPGE EPITA – IPSA – ESME Concours Advance Paris Mardi 12 mai, 18h30 En ligne

Live des oraux du Concours CPGE EPITA – IPSA – ESME, grandes écoles d’ingénieurs

Les oraux approchent : préparez-vous avec les meilleurs conseils lors de notre live dédié au Concours CPGE EPITA – IPSA – ESME, le mardi 12 mai à 18h30

AVEC :

L’équipe pédagogique

Présentation détaillée des épreuves, attentes du jury et conseils concrets pour aborder les oraux avec les meilleures chances de succès.

Les étudiants des écoles EPITA, ESME et IPSA

Ils ont vécu ce que vous vous apprêtez à traverser. Lors de ce live, ils partageront leurs conseils pour réussir les oraux, mais aussi leur quotidien depuis leur intégration : projets, vie étudiante, rythme des études et leurs recommandations pour bien démarrer.

EPITA – Créateurs des talents du numérique

Fondée en 1984, l’EPITA est une École d’ingénieurs en informatique et en numérique, leader dans son domaine. Elle forme des élèves dans 8 domaines technologiques tels que l’intelligence artificielle et la cybersécurité. Depuis 2021, l’EPITA est une société à mission. Sa raison d’être : former des femmes et des hommes en tant qu’acteurs majeurs de la transition numérique de la société.

IPSA – Quand la passion de l’air & de l’espace s’ouvre à tous les secteurs de l’industrie

Fondée il y a près de 65 ans, l’IPSA forme des ingénieurs passionnés d’aéronautique et de spatial, prêts à relever les défis technologiques et environnementaux de demain. Grâce à une pédagogie par projets, des stages dès la 1ère année et une forte ouverture internationale, ses élèves acquièrent des compétences solides, humaines et techniques, tout en s’épanouissant au sein d’une vie associative riche et dynamique.

ESME – C’est donner vie à vos projets les plus audacieux

Le cycle Ingénieur en 3 ans de l’ESME est une formation d’excellence, pensée pour préparer des ingénieurs à fort potentiel à relever les grands défis technologiques d’aujourd’hui et de demain. Ce parcours ouvert sur le monde professionnel permet à chaque étudiant de construire son expertise parmi ses 7 domaines.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-12T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-12T20:00:00.000+02:00

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https://evenements.concours-cpge.fr/e/live-des-oraux-du-concours-cpge-epita-ipsa-esme

Concours Advance 34 rue de Fleurus 75 006 Paris Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris 75006 Paris



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