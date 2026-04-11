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Raymond Queneau à voix haute Bibliothèque des Batignolles Paris

Raymond Queneau à voix haute Bibliothèque des Batignolles Paris

Raymond Queneau à voix haute Bibliothèque des Batignolles Paris mardi 12 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque des Batignolles

Adresse : 18, rue des Batignolles

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Les bibliothécaires (et les lecteurs s’ils le souhaitent) liront des
extraits de l’œuvre de l’écrivain Raymond Queneau.

mardi 12 mai à 15h
accès libre
salle bleue
Le mardi 12 mai 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-12T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-12T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-12T15:00:00+02:00_2026-05-12T16:00:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles  75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/


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