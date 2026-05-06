L’Europe, un Etat qui s’ignore, Maison de l’Europe de Paris, Paris

L’Europe, un Etat qui s’ignore Mardi 12 mai, 18h30 Maison de l’Europe de Paris Paris

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T18:30:00+02:00 – 2026-05-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T18:30:00+02:00 – 2026-05-12T20:00:00+02:00

Lors une rencontre avec Sylvain KAHN, nous reviendrons sur 80 années de construction européenne. Avec l’UE, les Européens, forts de leurs histoires et traditions politiques plurielles, finissent par mutualiser leur souveraineté pour partager un Etat commun. Avec ce nouvel Etat qui s’ignore encore, les peuples d’Europe se dotent d’une entité supranationale. Celle qui incarne aujourd’hui le premier rempart contre les chocs. Elle démontre son utilité dans les chocs exogènes et les crises comme lors du crise Covid, de la guerre en Ukraine, du Brexit …, mais pas seulement.

La rencontre portera notamment sur le dernier livre publié par Sylvain Kahn, « L’Europe : un Etat qui s’ignore », paru aux éditions CNRS.

Michel DERDEVET, président de la Maison de l’Europe de Paris, reçoit Sylvain KAHN, professeur au Centre d’Histoire de Science Po, ainsi que Florent VAUTIER, journaliste, coordinateur de la rédaction d’euradio à Paris.

Inscriptions obligatoires dans la limite des places disponibles.

Ouverture des portes à 18h00 et dernier accès à 18h30

Evènement organisé dans le cadre des activités d’Europe Direct Paris.

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Le 12 mai, la Maison de l’Europe de Paris accueille Sylvain Kahn, qui retracera l’histoire de la construction européenne et ce qu’elle nous enseigne sur le monde actuel. Construction européenne Souveraineté