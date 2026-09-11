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Live Music Traditional Irish Music Romagne

dimanche 13 septembre 2026 · Romagne

Live Music Traditional Irish Music Romagne

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Grand rue
Ville
86700 Romagne
Département
Vienne
Tarif

Romagne

Live Music Traditional Irish Music

Grand rue Romagne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 18:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

La Musique en septembre, tous les vendredis et quelques dimanches spéciaux !   .

Grand rue Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 81 87 44  theemeraldquartier@gmail.com

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English : Live Music Traditional Irish Music

L’événement Live Music Traditional Irish Music Romagne a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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