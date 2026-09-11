AGENDA · Romagne
Live Music Traditional Irish Music Romagne
dimanche 13 septembre 2026 · Romagne
Informations pratiques
Romagne
Live Music Traditional Irish Music
Grand rue Romagne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 18:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
La Musique en septembre, tous les vendredis et quelques dimanches spéciaux ! .
Grand rue Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 81 87 44 theemeraldquartier@gmail.com
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English : Live Music Traditional Irish Music
L’événement Live Music Traditional Irish Music Romagne a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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