Live Session ARC@Ferrette Sarah ZAJTMANN (piano) Krzysztof MICHALSKI (Violoncelle) Ferrette

Ferrette

Live Session ARC@Ferrette Sarah ZAJTMANN (piano) Krzysztof MICHALSKI (Violoncelle)

48 rue du château Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 23:59:00

Date(s) :

2026-07-04

Conçue comme une soirée privée seules 80 personnes peuvent être accueillies… Réservation conseillée

Lors de cette première Live Session dédiée à la musique classique Sarah Zajtmann au piano et Krzysztof Michalski au violoncelle Interprèteront des pièces classiques de Poulenc, Schumann, Chopin, Prokofiev, …ainsi qu’en exclusivité une pièce de Fabien Waksman .

Il s’agit d’une exclusivité ARC@Ferrette enregistrement d’une pièce musicale de Fabien Waksman, compositeur contemporain qui compose des œuvres très grandioses, souvent très virtuoses, il explore plein de textures sonores, et on retrouve dans son écriture des influences très variées (jazz, rock etc.). Cette pièce n’a jamais été éditée ni enregistrée en cd donc a priori ce sera le premier enregistrement complet avec vidéo ! –

Qu’est-ce qu’une Live Session ?

C’est un partage musical inédit avec des artistes qui viennent spécifiquement à Ferrette pour bénéficier des conditions matérielles avec des professionnels son et image et d’un concept de rencontre avec le public.

Ce n’est pas tout à fait un concert car les artistes s’autorisent à interrompre leur prestation s’ils estiment qu’il y a une mauvaise interprétation, … une erreur qu’eux seuls connaissent, …compte tenu de l’enregistrement (son et images) effectué en direct. Ce n’est pas tout à fait un studio d’enregistrement car le public est présent et peut réagir interagir selon les émotions ressenties. De plus, à l’issue de chaque prestation, l’artiste/le groupe viendra au contact des spectateurs pour un échange informel et convivial. .

48 rue du château Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 68 35 02 04 contact@arca-ferrette.fr

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English :

Designed as a private party , only 80 people can be accommodated? Reservations recommended

L’événement Live Session ARC@Ferrette Sarah ZAJTMANN (piano) Krzysztof MICHALSKI (Violoncelle) Ferrette a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme du Sundgau