livre : CAMERA LUMINARIA, la collection photographique du Château d’Eau, Le Château d’Eau, Toulouse
jeudi 15 octobre 2026 · Le Château d'Eau · Toulouse
Informations pratiques
livre : CAMERA LUMINARIA, la collection photographique du Château d’Eau Jeudi 15 octobre, 14h00, 14h30 Le Château d’Eau Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T14:00:00+02:00 – 2026-10-15T14:30:00+02:00
Fin : 2026-10-15T14:30:00+02:00 – 2026-10-15T17:00:00+02:00
Le Château d’Eau, première institution publique française dédiée à la photographie (1974), développe expositions, collection et soutien au livre photo. Après cinquante ans, il réunit plus de 600 artistes et 5 000 œuvres. Pour le bicentenaire, un ouvrage édité par le Bec en l’air avec une lecture critique et sensible de l’historienne Nathalie Boulouch.
Le Château d’Eau Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 0534245235 https://chateaudeau.toulouse.fr La galerie Le Château d’Eau est un lieu d’expositions et d’événements de photographie à Toulouse.
Le Château d’Eau, première institution publique française dédiée à la photographie (1974), développe expositions, collection et soutien au livre photo. Après cinquante ans, il réunit plus de 600 et…
© Garcia Sanchez
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