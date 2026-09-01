Livre sur la Place 2026 Rencontre Olivier Bal Un soir en médiathèque Médiathèque de Ludres Ludres

Informations pratiques

Ludres

Livre sur la Place 2026 Rencontre Olivier Bal Un soir en médiathèque

Médiathèque de Ludres 31 place Ferri de Ludre Ludres Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Le romancier Olivier Bal frappe fort avec un nouveau thriller haletant sur fond de traque aux États-Unis. Des personnages hauts en couleurs, de la violence, de la haine mais aussi du désespoir et de la tristesse. Les amateurs ne seront pas déçus !

Olivier Bal, Le piège (XO Éditions)Tout public

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Médiathèque de Ludres 31 place Ferri de Ludre Ludres 54710 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37

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English :

Novelist Olivier Bal makes a big splash with a new, edge-of-your-seat thriller set against the backdrop of a manhunt in the %C9tats-Unis. Colorful characters, violence, hatred—but also despair and sadness. Fans won’t be d%E9%E7us!

Olivier Bal, *The Trap* (XO %C9ditions)

L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Olivier Bal Un soir en médiathèque Ludres a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY