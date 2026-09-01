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Livre sur la Place 2026 Rencontre Olivier Bal Un soir en médiathèque Médiathèque de Ludres Ludres

vendredi 11 septembre 2026 · Médiathèque de Ludres · Ludres

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque de Ludres
Adresse
31 place Ferri de Ludre
Ville
54710 Ludres
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Ludres

Livre sur la Place 2026 Rencontre Olivier Bal Un soir en médiathèque

Médiathèque de Ludres 31 place Ferri de Ludre Ludres Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Le romancier Olivier Bal frappe fort avec un nouveau thriller haletant sur fond de traque aux États-Unis. Des personnages hauts en couleurs, de la violence, de la haine mais aussi du désespoir et de la tristesse. Les amateurs ne seront pas déçus !

Olivier Bal, Le piège (XO Éditions)Tout public
0  .

Médiathèque de Ludres 31 place Ferri de Ludre Ludres 54710 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 37 

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English :

Novelist Olivier Bal makes a big splash with a new, edge-of-your-seat thriller set against the backdrop of a manhunt in the %C9tats-Unis. Colorful characters, violence, hatred—but also despair and sadness. Fans won’t be d%E9%E7us!

Olivier Bal, *The Trap* (XO %C9ditions)

L’événement Livre sur la Place 2026 Rencontre Olivier Bal Un soir en médiathèque Ludres a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY

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