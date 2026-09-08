Livr’échanges, Médiathèque Grand M, Toulouse
samedi 19 décembre 2026 · Médiathèque Grand M · Toulouse
Informations pratiques
Livr’échanges Samedi 19 décembre, 10h30 Médiathèque Grand M Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T10:30:00+01:00 – 2026-12-19T12:30:00+01:00
Fin : 2026-12-19T10:30:00+01:00 – 2026-12-19T12:30:00+01:00
Samedi 19 décembre – 10h30
Parce que ces moments ne peuvent fonctionner sans vous, sans votre envie de partager vos lectures, vos trouvailles, vos histoires et sans votre curiosité à en découvrir d’autres, nous vous attendons nombreux !
Vous repartirez avec plein d’idées pour choisir vos prochaines lectures.
Durée : 2h – À partir de 16 ans
Médiathèque Grand M
Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine
Les rendez-vous conviviaux autour de la littérature redémarrent à la médiathèque Grand M ! échanges conseils
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