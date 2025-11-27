Livres & papote, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Livres & papote Samedi 20 juin, 10h30 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}, {« owner »: {« uid »: 96869629, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2025-11-27T08:27:16.553Z », « data »: [{« eventDuration »: 90, « bookingContact »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr », « response »: {« passId »: 368069467, « isPending »: false, « addressId »: 24159}, « venueId »: 68564, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr », « category »: « RENCONTRE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-11-27T08:27:16.163Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1931150, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-11-27T08:27:16.370Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 413435801, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 12, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1781944200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-11-27T08:27:16.553Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/368069467 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Au programme de ce club de lecture convivial, nous vous proposons des échanges de bons plans lectures et présentations de nouveautés : BD, romans, livres pratiques… tout est permis !

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