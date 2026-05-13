Livret-jeux : L’art de tout simplifier, Musée Matisse, Nice

Livret-jeux : L’art de tout simplifier Samedi 23 mai, 18h00 Musée Matisse Alpes-Maritimes

Livret disponible à l’accueil (niveau -2)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

En continu (visite libre)

Munis d’un livret-jeux, les visiteurs parcourent les collections en famille et explorent le parcours créatif d’Henri Matisse.

Le livret propose notamment des jeux d’observation, des énigmes autour des œuvres et des activités créatives inspirées des techniques de l’artiste.

Livret disponible à l’accueil (niveau -2)

Musée Matisse 164 avenue des Arènes de Cimiez, 06000 Nice, France Nice 06000 Cimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33493810808 https://www.musee-matisse-nice.org Fruit d’une histoire singulière, la collection du musée s’est constituée grâce à la générosité d’Henri Matisse (1869-1954) et de sa famille. En 1953, l’artiste donne à la Ville de Nice un ensemble d’œuvres à l’origine du musée monographique actuel dont Océanie, la mer et Océanie, le ciel (1946). Amélie Matisse, son épouse, complète cet ensemble en 1960 par le legs de peintures et de près d’une centaine de dessins. Les enfants de l’artiste ainsi que leurs héritiers perpétuent ce geste par le don de sculptures, gravures, livres illustrés, céramiques, gouaches découpées, comme l’ensemble des travaux préparatoires aux chasubles de la chapelle du Rosaire, à Vence. Ce fonds est également enrichi de nombreux objets personnels de l’artiste, véritables modèles et acteurs de son œuvre. Issue des ateliers d’Henri Matisse, la collection du Musée Matisse Nice est l’une des plus importantes dans le monde car elle offre un panorama complet du travail de l’artiste. Bus : Lignes 5, 16, 18, 33, 40, 70 – Arrêt : Arènes / Musée Matisse. Vélo en libre-service : Louer un vélo à assistance électrique ou musculaire grâce aux services de Lime et Pony. Voiture : Stationnements libres aux alentours du musée. 4 accès piétons au jardin des Arènes : avenue des Arènes de Cimiez, boulevard de Cimiez, avenue du Monastère, place du Monastère.

En continu (visite libre)

© Ville de Nice