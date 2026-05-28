L’Observatoire Vera Rubin pour sonder l’Univers Amphithéatre Notre Dame de Toutes Aides Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 21:00 – 23:00

Gratuit : non 5 à 8 € Plein tarif : 8 €Étudiants (moins de 26 ans) et demandeurs d’emploi : 6 €Membres d’une association d’astronomie, Abonnés à l’Université Permanente : 6 €Mineurs et membres de la SAN : 5 €Abonnement 10 conférences : 48 € – 36 € – 30 € Tout public

Conférence par Dominique Boutigny, directeur de recherche au LAPP. L’Observatoire Vera C. Rubin héberge un télescope unique en son genre, doté d’un miroir de 8,4 mètres de diamètre. Son très grand champ lui permet de capturer des images couvrant une zone du ciel correspondant à environ 45 fois la pleine Lune, et ceci toutes les 40 secondes. Son fonctionnement durant 10 ans permettra de constituer un catalogue sans précédent. L’ensemble du ciel de l’hémisphère sud sera photographié dans son intégralité toutes les 3 à 4 nuits, et certaines régions particulières le seront plusieurs fois par nuit. Cette cadence d’observation élevée permettra de repérer tout ce qui change au cours du temps, comme les astéroïdes, les étoiles variables, les supernovae ou les contreparties optiques d’autres phénomènes violents dans l’Univers.Au cours de cette conférence je m’attacherai à expliquer comment quelques astrophysiciens visionnaires ont conçu, puis concrétisé ce projet ambitieux. Je décrirai les principales caractéristiques du télescope et de sa caméra numérique et comment l’ensemble a été réalisé, et enfin je présenterai et commenterai les premières images obtenues avec cet instrument hors du commun.

Amphithéatre Notre Dame de Toutes Aides Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/societe-d-astronomie-de-nantes/evenements/3-04-2026-l-observatoire-vera-rubin-par-dominique-boutigny



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