l’ODC La Scène en balade Concert en plein air Plan d’eau de la Roussille Châtelus-Malvaleix

Informations pratiques

Châtelus-Malvaleix

l’ODC La Scène en balade Concert en plein air

Plan d’eau de la Roussille 32 Route du Chêne Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 21:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Tournée d’été de l’ODC La Scène en balade

ODC Swing Washboard Band

Quand Charles Trenet rencontre Fats Waller

Imaginez Charles Trenet installé dans un club enfumé de Harlem découvrant, hilare, le piano bondissant et jubilatoire de Thomas Fats Waller. C’est alors que notre Fou chantant , sans réfléchir se lève, glisse entre les tables, s’approche du piano, appelé par ce swing qui lui ressemble. Trenet entonne alors Boom, quand notre cœur fait Boom , sa voix se mêle aussitôt, comme par magie, au stride de Fats Waller.

La salle retient son souffle deux mondes se rencontrent, deux imaginaires se reconnaissent…

Il y a des rencontres qui n’ont jamais eu lieu… et qui pourtant semblent tellement évidentes !

Elisabeth Leclair (chant), Alexis Bourguignon (trompette), Thomas Ezekiel (piano), Thierry Bourguignon (washboard)

Concerts organisés dans le cadre de la CFPPA .

Plan d’eau de la Roussille 32 Route du Chêne Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 21 94

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English : l’ODC La Scène en balade Concert en plein air

L’événement l’ODC La Scène en balade Concert en plein air Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-07-10 par Portes de la Creuse en Marche