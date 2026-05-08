Loto Châtelus-Malvaleix
Loto Châtelus-Malvaleix dimanche 25 octobre 2026.
Châtelus-Malvaleix
Loto
Salle des fêtes Châtelus-Malvaleix Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Loto
Dimanche 25 Octobre
–> Fêtes et loisirs Castelluciens .
Salle des fêtes Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Loto
L’événement Loto Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche
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