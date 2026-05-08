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Loto Châtelus-Malvaleix

Loto Châtelus-Malvaleix

Loto Châtelus-Malvaleix dimanche 25 octobre 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 23270 Châtelus-Malvaleix

Département : Creuse

Début : dimanche 25 octobre 2026

Fin : dimanche 25 octobre 2026

Tarif :

Châtelus-Malvaleix

Loto

Salle des fêtes Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-25

Loto
Dimanche 25 Octobre

–> Fêtes et loisirs Castelluciens   .

Salle des fêtes Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

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English : Loto

L’événement Loto Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche

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