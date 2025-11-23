La Castellucienne Couleurs D’automne

Châtelus-Malvaleix Creuse

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

2026-09-20

La Castellucienne

Plusieurs randonnées 12, 20, 35, 50 km

Inscription sur internet

VTT/VAE: 5€

Pédestre et Runner 3€

Jeunes( de 10 à 13 ans) 3€

Gratuit pour les 9 ans et moins .

Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 97 90 creuse-oxygene@wanadoo.fr

