La Castellucienne Couleurs D’automne Châtelus-Malvaleix

Châtelus-Malvaleix Creuse
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
2026-09-20
La Castellucienne
Plusieurs randonnées 12, 20, 35, 50 km
Inscription sur internet
VTT/VAE: 5€
Pédestre et Runner 3€
Jeunes( de 10 à 13 ans) 3€
Gratuit pour les 9 ans et moins .
Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 97 90 creuse-oxygene@wanadoo.fr
