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Marché des producteurs Châtelus-Malvaleix

Marché des producteurs Châtelus-Malvaleix

Marché des producteurs Châtelus-Malvaleix lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Plan d'eau de la Roussille

Ville : 23270 Châtelus-Malvaleix

Département : Creuse

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Châtelus-Malvaleix

Marché des producteurs

Plan d’eau de la Roussille Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13 2026-08-13

Marché Nocturne
Lundi 13 Juillet
Dès 17h
au plan d’eau de la Roussille
Feu d’artifice
Bal animé par l’orchestre Sylvie PENOT place de la fontaine

Jeudi 13 Aout
Marche de producteurs à la Roussille

–> Mairie   .

Plan d’eau de la Roussille Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 70 31  mairie@chatelus-malvaleix.fr

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English : Marché des producteurs

L’événement Marché des producteurs Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche

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