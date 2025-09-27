Châtelus-Malvaleix

Marché des producteurs

Plan d’eau de la Roussille Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13 2026-08-13

Marché Nocturne

Lundi 13 Juillet

Dès 17h

au plan d’eau de la Roussille

Feu d’artifice

Bal animé par l’orchestre Sylvie PENOT place de la fontaine

Jeudi 13 Aout

Marche de producteurs à la Roussille

–> Mairie .

Plan d’eau de la Roussille Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 70 31 mairie@chatelus-malvaleix.fr

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English : Marché des producteurs

L’événement Marché des producteurs Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche