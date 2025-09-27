Marché des producteurs Châtelus-Malvaleix
Marché des producteurs Châtelus-Malvaleix lundi 13 juillet 2026.
Châtelus-Malvaleix
Marché des producteurs
Plan d’eau de la Roussille Châtelus-Malvaleix Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-13
Marché Nocturne
Lundi 13 Juillet
Dès 17h
au plan d’eau de la Roussille
Feu d’artifice
Bal animé par l’orchestre Sylvie PENOT place de la fontaine
Jeudi 13 Aout
Marche de producteurs à la Roussille
–> Mairie .
Plan d’eau de la Roussille Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 70 31 mairie@chatelus-malvaleix.fr
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English : Marché des producteurs
L’événement Marché des producteurs Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche
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