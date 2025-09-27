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La Grande Dictée Châtelus-Malvaleix

La Grande Dictée Châtelus-Malvaleix

La Grande Dictée Châtelus-Malvaleix vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Place de la Fontaine

Ville : 23270 Châtelus-Malvaleix

Département : Creuse

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Châtelus-Malvaleix

La Grande Dictée

Place de la Fontaine Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 20:30:00

Date(s) :
2026-07-17

La Grande Dictée
Vendredi 17 Juillet
18h à 20h30
Place de la fontaine
Un défi fun et convivial autour des mots, ouvert à tous les niveaux. Venez tester votre plume et partager un bon moment en famille, entre amis ou en solo !
RENSEIGNEMENTS
07.64.74.87.85

–> Tiss’âges   .

Place de la Fontaine Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 74 87 85  tissages@orange.fr

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English : La Grande Dictée

L’événement La Grande Dictée Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-04-30 par Portes de la Creuse en Marche

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