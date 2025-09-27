La Grande Dictée Châtelus-Malvaleix
La Grande Dictée Châtelus-Malvaleix vendredi 17 juillet 2026.
Châtelus-Malvaleix
La Grande Dictée
Place de la Fontaine Châtelus-Malvaleix Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 20:30:00
Date(s) :
2026-07-17
La Grande Dictée
Vendredi 17 Juillet
18h à 20h30
Place de la fontaine
Un défi fun et convivial autour des mots, ouvert à tous les niveaux. Venez tester votre plume et partager un bon moment en famille, entre amis ou en solo !
RENSEIGNEMENTS
07.64.74.87.85
–> Tiss’âges .
Place de la Fontaine Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 74 87 85 tissages@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Grande Dictée
L’événement La Grande Dictée Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-04-30 par Portes de la Creuse en Marche
À voir aussi à Châtelus-Malvaleix (Creuse)
- Foire aux vins et Salon du livre Châtelus-Malvaleix 16 mai 2026
- Atelier Parents Enfants Salle des associations Châtelus-Malvaleix 27 juin 2026
- Soirée Lego Châtelus-Malvaleix 10 juillet 2026
- Stages voix femmes Châtelus-Malvaleix 15 juillet 2026
- Fête patronale Châtelus-Malvaleix 25 juillet 2026