Châtelus-Malvaleix

Défis Musicaux

Place de la Fontaine Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 20:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Défis Musicaux

Vendredi 7 Août

18h à 20h30

Place de la fontaine

Préparez-vous à chanter, rire et tester votre culture musicale dans une ambiance survoltée ! Blind tests, paroles à compléter et défis musicaux vous attendent pour une soirée 100 % bonne humeur.

RENSEIGENEMNTS

07.64.74.87.85

–> Tiss’âges .

Place de la Fontaine Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 74 87 85 tissages@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Défis Musicaux

L’événement Défis Musicaux Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-04-30 par Portes de la Creuse en Marche