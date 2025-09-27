Défis Musicaux Châtelus-Malvaleix
Défis Musicaux Châtelus-Malvaleix vendredi 7 août 2026.
Châtelus-Malvaleix
Défis Musicaux
Place de la Fontaine Châtelus-Malvaleix Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 20:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Défis Musicaux
Vendredi 7 Août
18h à 20h30
Place de la fontaine
Préparez-vous à chanter, rire et tester votre culture musicale dans une ambiance survoltée ! Blind tests, paroles à compléter et défis musicaux vous attendent pour une soirée 100 % bonne humeur.
RENSEIGENEMNTS
07.64.74.87.85
–> Tiss’âges .
Place de la Fontaine Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 74 87 85 tissages@orange.fr
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English : Défis Musicaux
L’événement Défis Musicaux Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-04-30 par Portes de la Creuse en Marche
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