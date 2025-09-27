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Défis Musicaux Châtelus-Malvaleix

Défis Musicaux Châtelus-Malvaleix

Défis Musicaux Châtelus-Malvaleix vendredi 7 août 2026.

Adresse : Place de la Fontaine

Ville : 23270 Châtelus-Malvaleix

Département : Creuse

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Châtelus-Malvaleix

Défis Musicaux

Place de la Fontaine Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 20:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Défis Musicaux
Vendredi 7 Août
18h à 20h30
Place de la fontaine
Préparez-vous à chanter, rire et tester votre culture musicale dans une ambiance survoltée ! Blind tests, paroles à compléter et défis musicaux vous attendent pour une soirée 100 % bonne humeur.
RENSEIGENEMNTS
07.64.74.87.85

–> Tiss’âges   .

Place de la Fontaine Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 74 87 85  tissages@orange.fr

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English : Défis Musicaux

L’événement Défis Musicaux Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-04-30 par Portes de la Creuse en Marche

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