Informations pratiques

Châtelus-Malvaleix

Randonnée

Place de la fontaine Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Randonnée

Mardi 21 juillet

9h

10 Place de la fontaine

4€ / adulte et gratuit 18 ans

–> COCM .

Place de la fontaine Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 01 57 18

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English : Randonnée

L’événement Randonnée Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-07-06 par Portes de la Creuse en Marche