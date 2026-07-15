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Randonnée Châtelus-Malvaleix

mardi 21 juillet 2026 · Châtelus-Malvaleix

Randonnée Châtelus-Malvaleix

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place de la fontaine
Ville
23270 Châtelus-Malvaleix
Département
Creuse
Tarif

Châtelus-Malvaleix

Randonnée

Place de la fontaine Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Randonnée
Mardi 21 juillet
9h
10 Place de la fontaine
4€ / adulte et gratuit 18 ans

–> COCM   .

Place de la fontaine Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 01 57 18 

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English : Randonnée

L’événement Randonnée Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-07-06 par Portes de la Creuse en Marche

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