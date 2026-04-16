Stages voix femmes Châtelus-Malvaleix
Stages voix femmes Châtelus-Malvaleix mercredi 15 juillet 2026.
Châtelus-Malvaleix
Stages voix femmes
Châtelus-Malvaleix Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-15
Stage de voix femmes polyphonies sur le thème de l’Amour
Du 7 au 12 Juillet
Châtelus-Malvaleix
Le stage propose la découverte de pièces chorales pour voix mixtes sur le thème de l’Amour, puisées dans les polyphonies vocales de différentes périodes et cultures. Travail en pupitre et en tutti pour perfectionner votre technique vocale, développer votre oreille harmonique et affiner votre pratique du chant d’ensemble.
Chaque jour, des cours de technique vocale individuels ou en petits groupes seront organisés afin que chacun bénéficie d’au moins un cours individuel pendant le stage.
–> L’arche musicale .
Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine contact@larchemusicale.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stages voix femmes
L’événement Stages voix femmes Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-04-13 par Portes de la Creuse en Marche
À voir aussi à Châtelus-Malvaleix (Creuse)
- Tour de la Creuse à vélo, étape 6 Châtelus-Malvaleix Creuse 1 mai 2026
- C2 -LA PÉRICHOLLE Base VTT intercommunale Portes de la Creuse en Marche Châtelus-Malvaleix Creuse 1 mai 2026
- C1 -AU FIL DU RUISSEAU DE COUDANNE Base VTT intercommunale Portes de la Creuse en Marche Châtelus-Malvaleix Creuse 1 mai 2026
- Circuit pédestre Les Seigneurs Châtelus-Malvaleix Creuse 1 mai 2026
- Circuit pédestre Les Meuniers Châtelus-Malvaleix Creuse 1 mai 2026