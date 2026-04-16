Châtelus-Malvaleix

Stages voix femmes

Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-15

Stage de voix femmes polyphonies sur le thème de l’Amour

Du 7 au 12 Juillet

Châtelus-Malvaleix

Le stage propose la découverte de pièces chorales pour voix mixtes sur le thème de l’Amour, puisées dans les polyphonies vocales de différentes périodes et cultures. Travail en pupitre et en tutti pour perfectionner votre technique vocale, développer votre oreille harmonique et affiner votre pratique du chant d’ensemble.

Chaque jour, des cours de technique vocale individuels ou en petits groupes seront organisés afin que chacun bénéficie d’au moins un cours individuel pendant le stage.

–> L’arche musicale .

Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine contact@larchemusicale.fr

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English : Stages voix femmes

L’événement Stages voix femmes Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-04-13 par Portes de la Creuse en Marche