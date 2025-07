Voyage Sonore Châtelus-Malvaleix

Voyage Sonore Châtelus-Malvaleix jeudi 25 septembre 2025.

Voyage Sonore

1 La sagne Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-29

Date(s) :

2025-09-25 2025-09-29 2025-10-13 2025-10-16 2025-11-03 2025-11-06

Un rendez-vous de soin sonore en groupe pour se ressourcer et se ré-harmoniser

Le Voyage sonore est une expérience de relaxation profonde. Un soin énergétique en groupe par le son qui vise à ressourcer et harmoniser l’ensemble des différents niveaux corporels. Être bercé par ces vibrations nous entraine vers un univers d’apaisement. On gagne en qualité de présence, d’énergie et ancrage.

pensez à votre petit coussin et au tapis de sol pour votre confort! .

1 La sagne Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 05 25 98 contact@terrasources.org

