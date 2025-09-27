Châtelus-Malvaleix

Soirée Lego

place de la liberté Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 20:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Soirée légo

Vendredi 10 Juillet

18h à 20h30

Place de la liberté

Ouvert à tous

Gratuit

–> Tiss’âges .

place de la liberté Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 74 87 85 tissages@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Lego

L’événement Soirée Lego Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-04-30 par Portes de la Creuse en Marche