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Soirée Lego Châtelus-Malvaleix

Soirée Lego Châtelus-Malvaleix

Soirée Lego Châtelus-Malvaleix vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : place de la liberté

Ville : 23270 Châtelus-Malvaleix

Département : Creuse

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Châtelus-Malvaleix

Soirée Lego

place de la liberté Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 20:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Soirée légo
Vendredi 10 Juillet
18h à 20h30
Place de la liberté
Ouvert à tous
Gratuit

–> Tiss’âges   .

place de la liberté Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 74 87 85  tissages@orange.fr

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English : Soirée Lego

L’événement Soirée Lego Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2026-04-30 par Portes de la Creuse en Marche

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