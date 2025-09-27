Atelier Parents Enfants Salle des associations Châtelus-Malvaleix

Atelier Parents Enfants

Salle des associations Place de la liberté Châtelus-Malvaleix

Gratuit

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Atelier Parents enfants

Atelier cuisine (dès 1 an)

Samedi 06 Décembre

10h à 11h30

Gratuit

Prévoir contenants et sac isotherme

–> Tiss’âges LoulouRelais .

Salle des associations Place de la liberté Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 73 30 35 rpe@portesdelacreuseenmarche.fr

