Atelier Parents Enfants Salle des associations Châtelus-Malvaleix

Atelier Parents enfants
Atelier cuisine (dès 1 an)
Samedi 06 Décembre
10h à 11h30
Gratuit
Prévoir contenants et sac isotherme
–> Tiss’âges LoulouRelais .
Salle des associations Place de la liberté Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 73 30 35 rpe@portesdelacreuseenmarche.fr
German : Atelier Parents Enfants
Espanol : Atelier Parents Enfants
