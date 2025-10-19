Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Eveil musical Châtelus-Malvaleix

Eveil musical

Eveil musical Châtelus-Malvaleix lundi 2 mars 2026.

Eveil musical

Salle des fêtes Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-02

Date(s) :
2026-03-02 2026-06-08

Eveil musical
10h à 11h
Gratuit
Salle des fêtes de Châtelus-Malvaleix

–> LoulouBus   .

Salle des fêtes Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 73 30 35  rpe@portesdelacreuseenmarche.fr

English : Eveil musical

German : Eveil musical

Italiano :

Espanol : Eveil musical

L’événement Eveil musical Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2025-10-23 par Portes de la Creuse en Marche