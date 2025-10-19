Eveil musical Châtelus-Malvaleix
Eveil musical Châtelus-Malvaleix lundi 2 mars 2026.
Eveil musical
Salle des fêtes Châtelus-Malvaleix Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-02
Date(s) :
2026-03-02 2026-06-08
Eveil musical
10h à 11h
Gratuit
Salle des fêtes de Châtelus-Malvaleix
–> LoulouBus .
Salle des fêtes Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 73 30 35 rpe@portesdelacreuseenmarche.fr
English : Eveil musical
German : Eveil musical
Italiano :
Espanol : Eveil musical
L’événement Eveil musical Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2025-10-23 par Portes de la Creuse en Marche