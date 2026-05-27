L’odeur du basilic Laurent Febvay Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
L’odeur du basilic Laurent Febvay Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne mercredi 19 août 2026.
Bayonne
L’odeur du basilic Laurent Febvay
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 21:00:00
fin : 2026-08-19 22:45:00
Date(s) :
2026-08-19
One Man Show Nous avons tous une madeleine de Proust, n’est-ce pas ?
Pour moi, c’est l’odeur du basilic, pour toi, l’eau de Cologne de ton grand-père ou une chanson des Backstreets boys, ces choses qui nous rappellent l’enfant que nous avons été. Et elles sont toutes différentes. Nous n’avons pas les mêmes références, nous sommes des inconnus. On a tous fait un travail génial alimentaire, trieur de tringles dans une grande surface, eu une petite amie/un garçon qui nous a brisé le coeur, perdu ses clefs avant d’aller au travail, acheté des vêtements alors que nous sommes en rouge à la banque, checké son passeport 56 fois avant de prendre l’avion. Bref la vraie vie. Celle qui fait de nous des humains, celle qui nous rappelle où nous sommes mais sans oublier d’où nous venons et l’odeur du basilic. .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : L’odeur du basilic Laurent Febvay
L’événement L’odeur du basilic Laurent Febvay Bayonne a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Bayonne
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