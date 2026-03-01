L’Odyssée des Champions Mini jeux sur les équilibres (3-11 ans) Rue de Canteloup Honfleur

L’Odyssée des Champions Mini jeux sur les équilibres (3-11 ans)

Rue de Canteloup Maison des Familles Honfleur Calvados

Début : 2026-03-18 14:30:00

fin : 2026-03-18 17:00:00

2026-03-18

La Semaine Nationale de la Petite Enfance, c’est plus de 12 ans d’ateliers jeux, installations, échanges et pédagogies entre parents, enfants et professionnels.

par Centre Social JSF Honfleur

pour les 3-11 ans

Places limitées INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES .

Rue de Canteloup Maison des Familles Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 30 19 19 01 elodie.delamare@ccphb.fr

Semaine de la petite enfance 2026: L’Odyssée des Champions mini games about balance

