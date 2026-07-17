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L’Odyssée, Les Enfants du Paradis, Chartres

samedi 18 juillet 2026 · Les Enfants du Paradis · Chartres

L’Odyssée, Les Enfants du Paradis, Chartres

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Les Enfants du Paradis
Adresse
13 place de la porte Saint Michel (centre ville), Chartres
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir

L’Odyssée Samedi 18 juillet, 13h15 Les Enfants du Paradis Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T13:15:00+02:00 – 2026-07-18T16:08:00+02:00
Fin : 2026-07-18T13:15:00+02:00 – 2026-07-18T16:08:00+02:00

Les Enfants du Paradis 13 place de la porte Saint Michel (centre ville), Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1060#showmovie?id=UF6KW »}]
Salle excellence +1€ – Vingt ans après son départ pour la guerre de Troie, le roi Ulysse rentre enfin à Ithaque, mais son voyage est parsemé d’aventures et d’épreuves.

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