L’Odyssée, Les Enfants du Paradis, Chartres

Informations pratiques

L’Odyssée Samedi 18 juillet, 16h45 Les Enfants du Paradis Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T16:45:00+02:00 – 2026-07-18T19:38:00+02:00

Fin : 2026-07-18T16:45:00+02:00 – 2026-07-18T19:38:00+02:00

Les Enfants du Paradis 13 place de la porte Saint Michel (centre ville), Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1060#showmovie?id=UF6KW »}]

Salle excellence +1€ – Vingt ans après son départ pour la guerre de Troie, le roi Ulysse rentre enfin à Ithaque, mais son voyage est parsemé d’aventures et d’épreuves.